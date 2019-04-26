Екс-міністр Абромавичус: західні партнери негативно оцінюють можливість повернення «Приватбанку» Коломойському

Екс-міністр економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка, а нині член команди Володимира Зеленського Айварас Абромавичус каже, що західні партнери України «вкрай негативно» оцінюють ризик повернення націоналізованого «Приватбанку» колишнім власникам – Ігорю Коломойському й Геннадію Боголюбову – і якщо таке рішення буде ухвалене, воно може призвести до припинення фінансової допомоги України. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Обраний».

​Айварас Абромавичус у штабі Зеленського розповів про загрози, пов’язані із «Приватбанком». Напередодні Окружний адмінсуд Києва ухвалив кілька рішень на користь Ігоря Коломойського, і одне з ключових – це визнання незаконною націоналізації «Приватбанку»:

«Коли є ризик повернення «Приватбанку»​ – і після цього, можливо, якихось інших банків – колишнім власникам, це означає, що президентство почнеться з доволі складної ситуації. Адже ні МВФ, ні Європейський союз, ні інші інститути й держави, які нам пропонують протягом останніх років фінансову допомогу, – ми на неї розраховуємо і в майбутньому, – вони, звісно, не будуть на це дивитися, склавши руки. Вони на це дивляться вкрай негативно».

Крім того, він застеріг, що рішення про повернення «Приватбанку» колишнім власникам – у разі, якщо воно буде ухвалене – може спричинити припинення фінансової допомоги України.

– Які можуть бути негативні наслідки?

– Наслідки – такі, що припиниться фінансова підтримка.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

18 квітня цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Наступного дня цей суд скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, який визначив перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб. 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування «Приватбанку» на суму в 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації. Згодом стало відомо, що Ігор Коломойський 19 квітня подав п’ять нових позовів до НБУ та «Приватбанку».

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