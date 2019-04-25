Гонтарева: «Приватбанк» ліквідують у випадку скасування націоналізації

«Приватбанк» ліквідують у випадку скасування націоналізації, заявила екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв’ю Радіо Свобода у відповідь на прохання прокоментувати рішення суду, який визнав націоналізацію фінустанови незаконною.

«Повне беззаконня. У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований. Я сподіваюся, що такого сценарію ніхто не допустить, бо це просто фінансовий колапс», – заявила Гонтарева.

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У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».