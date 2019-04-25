Про ГПУ, «Приватбанк» і Порошенка. Інтерв'ю з Валерією Гонтаревою

Екс-очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву, серед інших колишніх посадовців, Генеральна прокуратура викликала на допит у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка. Гонтарева вже повідомила , що в Україну на допит не приїде, але готова давати свідчення у Лондоні, де вона зараз живе і працює. А свій допит називає споробою дискредитації себе та реформ фінансового сектору, які вона разом з командою зробили. Радіо Свобода зв’язалося з колишньою головою НБУ, щоб дізнатися, чому, на її думку, Генпрокуратура викликає екс-посадовців на допит одразу після чергових виборів на посаду президента України.

– Як ви розцінюєте дії Генпрокуратури у справі Курченка? Чому, на вашу думку, саме зараз вас, Філатова, Ложкіна та Злочевскього викликають на допит?

– Абсолютно очевидно, що це спланована акція по повній дискредитації мене особисто і всіх реформ фінансового сектору, які я і моя команда зробили. Як ви пам’ятаєте, почалося це за три дні до першого туру виборів. Спочатку були підозри від продажного прокурора Кулика, які він вносив о 5-й ранку в реєстри по фейкових паперах, привезенних з Австрії – і все це оголосив сам генпрокурор (наприкінці березня в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозри Ложкіну, Гонтаревій та Філатову – ред.). Потім було три повністю неправомірних рішення судів по «Приватбанку»: оскаржена націоналізація, оскаржені пов’язані особи і оскаржена персональна гарантія Коломойського з фінансової поруки. Це повне правове свавілля.

І на наступний же день після виборів знову з’являється ця повністю фейкова підозра. В країні – просто повний правовий хаос.

– Під час дебатів між кандидатами в президенти Володимир Зеленський запитав у Петра Порошенка, «чому Гонтарева ховається у Лондоні». Як ви це прокоментуєте?

Я живу і працюю в Лондоні вже 7 місяців

– Я живу і працюю в Лондоні вже 7 місяців. Працюю в найвідомішому економічному інституті світу – Лондонській школі економіки ( LSE ). Займаюся глобальними питаннями монетарної політики і трансформацій центральних банків. Дуже пишаюся своєю роботою і досягнутими реформами. Пишу книгу про те, як робити всеосяжну реформу фінансового сектору, консультую центробанки і уряди інших країн. Тому як я можу коментувати ці безглузді звинувачення…

– Пишуть, що ви товаришуєте з Петром Порошенком. Чи це правда? Як ви оцінюєте результати виборів в Україні? Чи спілкувалися з Петром Порошенком після другого туру виборів?

Востаннє я спілкувалася з президентом два роки тому

– Востаннє я спілкувалася з президентом два роки тому, перед тим, як піти з НБУ. Вибір українського народу такий, який він є, я голосувала за Порошенка і таких, як я, в країні – 25% (згідно з результатами ЦВК, за Петра Порошенка проголосували 24,45% виборців – ред.). Це радує.

– Чи вплине зміна президента на курс гривні? Який ваш прогноз?

Якщо вакханалія судової системи не зруйнує всі наші досягнення, то макроекономічна ситуація буде і надалі залишатися стабільною

– Я дуже пишаюся тим, що ми зробили для стабільності фінансової системи в країні. Це головне досягнення нашої команди. Ми перейшли на плаваючий курс, перейшли на нову політику інфляційного таргетування. Тож якщо вакханалія судової системи не зруйнує всі наші досягнення, то макроекономічна ситуація буде і надалі залишатися стабільною. Тим більше, у нас дуже інституційно сильний незалежний НБУ і дуже професійний і порядний міністр фінансів Оксана Маркарова.

– Як ви оцінюєте рішення суду про незаконну націоналізацію «Приватбанку»?

У разі скасування націоналізації буде реституція, держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде ліквідований. Це просто фінансовий колапс

– Повне беззаконня. У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований. Я сподіваюся, що такого сценарію ніхто не допустить, бо це просто фінансовий колапс. Тож вірю, що правда переможе.

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– Щодо діяльності компанії ICU, яку ви очолювали до червня 2014 року. Її пов’язують з виведенням 1,5 мільярда доларів з України (так звані «гроші сім’ї Януковича»). Чи правда, що свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст»?

Я ніколи не бачила ні Януковича, ні Арбузова, ні Курченка і ніяких інших «героїв» злочинної влади. ICU – це найбільший торговець держпаперами в країні. ICU ніколи не виводила ніяких грошей

– Я вкотре повторюю, що я ніколи не бачила ні Януковича, ні Арбузова, ні Курченка і ніяких інших «героїв» злочинної влади. ICU як брокер надавала послуги з ОВДП різним клієнтам, так як ICU – це найбільший торговець держпаперами в країні. ICU ніколи не виводила ніяких грошей, про що неодноразово говорилося, а виступала брокером з купівлі ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України – ред.). Всі операції завжди були законні, і ви можете звернутися в ICU за коментарями. Можу сказати тільки одне – я ніколи не відповідала за брокерську діяльність, я відповідала в групі ICU за управління активами, про що добре відомо всім учасникам ринку.

– Який бізнес зараз маєте у Великобританії та в Україні?