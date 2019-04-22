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22 Квітень 2019, Київ 15:55
Новини | Політика

ГПУ викликає на допит Ложкіна, Гонтареву, Філатова та інших осіб

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева

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Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови Адміністрації Олексія Філатова і екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка. Про це Генеральна покуратура повідомила на своєму сайті 22 квітня.

Також на допит викликаються керуючий директор компанії ICU Костянтин Стеценко і колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. ГПУ викликає вищевказаних осіб також для вручення підозри.

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Наприкінці березня Генеральна прокуратура спростовувала інформацію про повідомленні підозр колишньому голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову і екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій у причетності до злочинів бізнесмена Сергія Курченка.

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