ГПУ викликає на допит Ложкіна, Гонтареву, Філатова та інших осіб

Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови Адміністрації Олексія Філатова і екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка. Про це Генеральна покуратура повідомила на своєму сайті 22 квітня.

Також на допит викликаються керуючий директор компанії ICU Костянтин Стеценко і колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. ГПУ викликає вищевказаних осіб також для вручення підозри.

Наприкінці березня Генеральна прокуратура спростовувала інформацію про повідомленні підозр колишньому голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову і екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій у причетності до злочинів бізнесмена Сергія Курченка.