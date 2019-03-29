ГПУ: прокурора Кулика, який заявив про підозри оточенню Порошенка, на допит не викликали

Прокурора Костянтина Кулика, який заявив про оголошені підозри оточенню президента України Петра Порошенка, на допит не викликали, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Офіційно повідомляю: ГПУ не реєструвала кримінальне провадження проти прокурора Костянтина Кулика. Наголошую: прокурор Кулик не викликався на допит, не заплановано обшуків у нього вдома і відповідно – не може йти мова про його арешт. Уточню, що ДБР також не реєструвало провадження», – написала Сарган.

Перед цим «Телевізійна служба новин» повідомила, що Кулика викликали на допит. Сам прокурор у коментарі ТСН заявив, що його хочуть заарештувати.

28 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який «підозрюється в участі в злочинній організації Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна».

Він зазначив, що про підозру повідомили 98 особам, у тому числі високопосадовцям, не уточнивши їхні імена.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що підозри оголосили колишньому голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, екс-голові Національного банку Валерії Гонтаревій, заступнику голови АП Олексію Філатову та співвласникам компанії ICU Костянтину Стеценку та Макару Пасенюку.

Кулик в коментарі агентству УНІАН підтвердив цю інформацію. У відповідь речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Кулик оголосив підозри Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку та Філатову з порушенням процесуального законодавства, а тому вони не є підозрюваними.