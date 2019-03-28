Генпрокурор Луценко повідомив про завершення розслідування щодо Курченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 28 березня, що Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який «підозрюється в участі в злочинній організації Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна».

У повідомленні у Facebook генеральний прокурор перераховує 10 інкримінованих Курченкові епізодів, які стосуються діяльності цього бізнесмена насамперед у нафтогазовому та банківському секторах. Грошовий вимір інкримінованих злочинів – від кількасот мільйонів гривень до понад 5 мільярдів гривень в одному з епізодів.

«У ході розслідування обставин вчинення вищевказаних злочинів встановлено інших осіб, які брали в них участь», – додає Луценко.

«На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній). Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди», – вказує генпрокурор, але жодного прізвища не називає.

Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 мільярдів гривень, загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 мільярда доларів США, ідеться в повідомленні.

Мільярдера Сергія Курченка називали наближеним до колишнього президента України Віктора Януковича. Зараз Курченко веде бізнес на окупованій частині Донбасу, повідомляли засоби інформації.