«Обраний»: як команда новообраного президента Зеленського відповідала на незручні запитання

Президентська виборча кампанія – позаду, українці зробили свій вибір, обравши нового президента. Володимир Зеленський отримав прихильність 73% тих, хто прийшов на вибори. Та за всю кампанію він так і не провів жодної великої прес-конференції, тож багато питань залишаються досі без відповіді. Чи може він гарантувати, що в Україні не буде скасована люстрація, яка хоч і мала свої недоліки, але стала важливим досягненням Революції Гідності? Чи справді у команді Зеленського немає місця соратникам Януковича? І якщо так, то чому дехто з них радіє його перемозі або вже анонсував своє повернення в Україну? Чи дійсно олігархи не впливатимуть на розподіл керівних посад у державі, а Зеленський не буде допомагати їм примножувати свої статки за рахунок українців? «Схеми» побували за лаштунками штабу кандидата і поставили ці та інші запитання самому Зеленському і його найближчим соратникам.

​21 квітня.

Перші хвилини після оголошення перших результатів екзит-полів фінального туру виборів президента України. Поки ще чинний голова держави і досі офіційно кандидат Петро Порошенко приїхав у свій штаб. Він програв – але на його реакцію чекають не лише його прихильники, а й сотні журналістів.

Журналістові «Схем», який перед його фінальним виступом намагався поставити запитання, президент жартома порадив звертатися вже до штабу іншого кандидата.

– Пане президенте, чи плануєте ви…

– Це вже в інший офіс. Дякую (сміється)

– Чи плануєте ви домовлятися з Ігорем Коломойським, пане президенте?

– Ви знаєте відповідь… Вибачте, будь ласка, я йду на прес-конференцію. Ми з вами поговоримо після…

Приблизно в цей же час в іншому штабі кандидат Володимир Зеленський вирушив зі своєю командою до журналістів, щоб повідомити про свою перемогу.

​– Пане Володимире, чи плануєте ви приводити до влади соратників Януковича? – по дорозі цікавиться у Зеленського журналіст «Схем».

– Про що ви зараз кажете? Яких соратників Януковича?

– Що ви думаєте про Андрія Портнова? (колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича – ред.)

– Я зараз думаю про інших людей, вибачте.

Дім на Грушевського: місце зустрічі змінити можна

За кілька днів до того, 16 квітня, у самому центрі Києва в будинку біля Маріїнського парку на вулиці Грушевського знімальна група «Схем» помітила людей із команди Зеленського.

​Схоже, там – їхнє нове неофіційне місце зустрічі. Серед присутніх знімальна група помітила, зокрема, екс-заступника міністра юстиції України, а тепер – представника команди Зеленського Руслана Рябошапку.

​Помітивши камеру, він залишив будівлю через інший, бічний вихід – за допомогою місцевого охоронця. Але уникнути питань йому не вдалось.

– Про що говорили сьогодні? – запитав журналіст.

– Не скажу.

– Чому?

– Тому. Вибори попереду ще.

​У будинку, з якого вийшов Рябошапка, серед інших розташована і квартира Тімура Міндіча – бізнес-партнера самого Зеленського по «Кварталу 95» і соратника олігарха Ігоря Коломойського. А ще, за даними програми «Бігус.інфо», там є і квартира самого Володимира Зеленського, записана на одну із його компаній.

Чому зустріч відбувається в будинку на вулиці Грушевського – тоді як офіційний штаб кандидата Зеленського розташований в іншій частині Києва?

Відвідувачі мали різні версії.

Наприклад, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус неохоче, але все ж підтвердив журналістам факт самої зустрічі і навіть назвав приблизну кількість її учасників: «може, чоловік 20».

– Андрій Богдан був там.

– До чого ви прийшли?

– Та ні до чого, обговорили основні ідеї. У мене є питання, якими я займаюсь.

Потребою поговорити також пояснила ту зустріч і Вікторія Страхова – колишній корпоративний секретар націоналізованого «Приватбанку», нині – фінансова експертка. При цьому вона вирішила не уточнювати, у якій квартирі ця зустріч відбулася.

​– Така пропозиція була одного з членів команди, вирішили зустрітись тут.

– Це в когось на квартирі?

– Я сама не знаю. Ми просто команда однодумців, яка хоче проговорити певні питання.

Ще двоє учасників тієї зустрічі – Сергій Бабак та Ірина Венедіктова, – за їхніми словами, прийшли в Маріїнський парк, щоб втамувати спрагу: «Ми каву хотіли піти попити».

​Сергій Бабак у команді Зеленського опікується питаннями освіти, а Ірина Венедіктова – екс-кандидатка до Верховного суду, тепер – радниця з правових питань.

На запитання щодо зустрічі колишній міністр фінансів за президента Порошенка, а тепер член команди Зеленського Олександр Данилюк взагалі відповів, що це – його особисте питання.

​Крім того, він відзначив, що на зустрічі був присутній і юрист команди Зеленського та особистий адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан, про якого розповідали «Схеми».

– Чому саме в цій будівлі ви проводите збори штабу Зеленського?

– Це моє особисте питання, дякую.

Та вже згодом Данилюк розповів, що команда зібралась там, щоб їхні розмови ніхто не прослухав.

Інший член команди Володимира Зеленського – експерт Українського інституту майбутнього Денис Монастирський – взагалі заперечив будь-яку зустріч.

​У команді Зеленського Монастирський опікується питаннями правоохоронної діяльності. Раніше, у 2018-му, він був членом конкурсної комісії, яка обирала найвищих посадовців до нового органу – Державного бюро розслідувань. Тоді, напередодні фінального відкритого голосування, у ЗМІ був оприлюднений список переможців із зазначенням посад. Наступного дня члени комісії справді обрали більшість із цих людей переможцями, і саме на зазначені у списку посади. Члени комісії не вбачали необхідності розслідувати цей інцидент.

16 квітня біля будинку на Грушевського «Схеми» помітили і представниць громадських організацій «Центр протидії корупції» та «Антикорупційний штаб» Анастасію Красносільську і Галину Янченко.

При цьому жоден із опитаних візитерів так і не зміг пригадати, на якому саме поверсі відбувалася зустріч.

«​Ти не один»​

Уже через два дні більшість відвідувачів будинку на вулиці Грушевського відвідала телеканал «1+1», де Володимир Зеленський робив презентацію своєї команди, з якою він збирався йти в адміністрацію президента.

Чому саме на цьому телеканалі?

Член команди Зеленського Руслан Стефанчук, якого у самій команді називають відповідальним за ідеологію, пояснив це доступністю ресурсу.

​– Чому свою команду команда Зеленського презентує на «1+1»?

– Я думаю, що це є одним зі шляхів, який є природно доступним.

Натомість Сергій Шефір, бізнес-партнер Володимира Зеленського, а також художній керівник і автор «Студії Квартал-95», здивовано поцікавився – навіщо шукати альтернативи?

– Чому презентація команди на «1+1» відбувається?

– А ви хотіли, щоб була на Радіо Свобода?

– Я вас запитую, чому на «1+1»?

– А чому ні? Дивіться, а чому продукт «Кварталу 95» йде в основному на «1+1»?…

Генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко теж приїхав на ефір програми, де презентували команду кандидата. Ткаченка «Схеми» помітили також і наступного дня біля трибуни Зеленського перед дебатами на стадіоні НСК «Олімпійський».

А згодом, у день виборів – і в закритій від більшості журналістів частині штабу Зеленського. У списках до штабу кандидата було зазначено: «Олександр Ткаченко + команда» – імовірно, малося на увазі – команда із телеканалу.

​Сам Олександр Ткаченко нічого дивного в тому не побачив.

– Наскільки можна вважати канал «1+1» безпристрасним, якщо його очільник є частиною «Зе команди»?

– Мені дають перепустку, і я думаю, не тільки мені можуть дати перепустку, а і іншим людям. Я прийшов провідати кандидата. Подивитися, поговорити.

– Іншого кандидата ви провідували?

– Ні. Бажання такого немає.

При тому за два тижні до цього «Схеми» зафіксували відвідини Олександром Ткаченком офісу українського олігарха Ігоря Коломойського в Ізраїлі. А пізніше – його будинку.

Незручні запитання для «Зе команди»

Володимир Зеленський не має політичного минулого. Його погляди на різні теми не відомі широкому загалу. Крім того, до виборів він не провів жодної великої прес-конференції для журналістів.

Тому «Схеми» спробували поставити питання йому і членам його команди питання на різні теми.

Наприклад, про непублічний візит юриста команди Зеленського й адвоката Коломойського Андрія Богдана до Конституційного суду – де він, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.

​Зустріч відбулася напередодні засідання, на якому суд міг вирішити долю закону «Про очищення влади» – і визнати люстрацію неконституційною. Як виявили «Схеми», впливовий соратник Зеленського Андрій Богдан сам потрапив під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року. Адже він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. А після оприлюднення журналістського матеріалу суд відклав розгляд цієї справи.

​Коли «Схеми» вперше спитали Андрія Богдана про коментар щодо візиту до голови Конституційного суду, він лише зазначив: «Без коментарів».

У схожій манері він відмовився будь-що розповідати Радіо Свобода і наступного разу, через кілька днів після першої розмови.

– Я з вами не спілкуюся.

– Чому?

– Принципово.

– Поясніть причину.

– Ваші журналісти свідомо обманюють своїх читачів.

– Чому саме?

– Я вважаю, що це політика вашого ЗМІ, тому я принципово не хочу з вами спілкуватися.

​Згодом, вже у відповіді іншій журналістці, він підтвердив свій візит до Конституційного суду – але заявив, що мав там розмову на іншу тему.

– Ви справді розмовляли із членами Конституційного суду щодо скасування люстрації? Так чи ні?

– Ні, щодо скасування люстрації – ні.

– А з приводу чого ви розмовляли з членами Конституційного суду?

– З приводу рішення про незаконне збагачення.

Але суд визнав статтю щодо незаконного збагачення неконституційною 27 лютого. А сама зустріч, за даними «Схем», відбулася через два тижні після цього рішення – 13 березня. При цьому вже винесені рішення Конституційного суду – остаточні і не підлягають перегляду.

Сам Володимир Зеленський на прохання прокоментувати таємну зустріч Богдана з головою Конституційного суду заявив: «Я не знаю ні про які таємні зустрічі».

​Перед виборами команда Зеленського показала відеоролик із зустрічі з громадськістю. Саме на ній кандидат у президенти Володимир Зеленський запитував, чи є така професія, як куратор судів.

– Ви кажете, наприклад: куратор судової системи, або звільнити куратора. А що, на законодавчому рівні є така професія?

– Такої професії, звісно, немає. Але в нас же є інститут радників, інститут заступників голови адміністрацій… і, власне, люди, які не мають формальних законодавчих посад повноважень – вони користуються такими неформальними договорами…, – відповідав йому тоді Руслан Рябошапка.

Курс на НАТО?

У Конституції зазначено, що президент є «гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства України в Організації Північноатлантичного договору». Але сам Володимир Зеленський заявив про необхідність референдуму для вступу України в НАТО.

Чому?

Версії у членів його команди розходяться.

Так, Олександр Данилюк заявив, що референдум щодо вступу в НАТО взагалі «не потрібен».

А от очільник штабу Зеленського Іван Баканов і член його команди Руслан Стефанчук взялися пояснювати, навіщо він потрібен.

Останній запевнив у підтримці командою попередньо закріпленого в Конституції курсу – і навів у приклад досвід інших країн-членів альянсу:

– Справа в тому, що те, що зазначено в Конституції – це вже є в Конституції. Це наш намір. Це благословенний намір, до якого ми йдемо. Ми підтримуємо цей шлях.

– Навіщо референдум?

– У багатьох країнах, які вступали в НАТО, проводили референдум. Тому що це – волевиявлення народу на закріплення того геополітичного курс, до якого вони йдуть.

Із усіх 29 країн-членів НАТО референдуми про вступ відбулися тільки у двох, Угорщині і Словенії.

А от Іван Баканов, керівник виборчого штабу Володимира Зеленського, пояснив мету референдуму інакше:

– Це запобіжник для того, щоб неможливо було відкотитися назад. У 91-му році ми отримали незалежність саме на референдумі. Це сьогодні унеможливлює будь-які спекуляції з цього приводу. Хто б як не старався, сьогодні вже ніяк неможливо сказати, що ми не так вже і хотіли тієї незалежності. Правда? Тому так само повинне бути і з НАТО.

​Сам Зеленський, схоже, не розчув запитання про референдум і НАТО від «Схем».

«Свати» (не) під забороною?

Журналісти не змогли оминути увагою в штабі Зеленського і історію щодо заборони на в’їзд до України Федорові Добронравову – одному з акторів серіалу «Свати» виробництва «Кварталу 95», – а також заборони його показу на українському телебаченні.

За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував півострів із порушенням встановленого українським законом порядку.

Ще до оголошення про похід у велику політику сам Зеленський виступив із відеороликом на його захист.

А вже цьогоріч наприкінці березня київський суд зняв заборону на показ серіалу, а акторові Добронравову дозволив в’їзд до України (ці рішення ще не набули чинності).

Та «Схеми» виявили, що саме офіційний уповноважений представник кандидата Зеленського на виборах – Сергій Кальченко – допоміг російському акторові Федору Добронравову у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну. Він здійснював юридичний супровід у справі. А вже у квітні 2019 року, невдовзі після рішення київського суду, Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму. Зокрема, за інформацією Крим.Реалії, російський актор 10 квітня грав на сцені театру в анексованому Сімферополі.

Чи підтримує в’їзд до України Добронравова тепер уже політик Зеленський та його команда?

Керівник штабу Зеленського Іван Баканов уникає прямої відповіді, пояснюючи законом: «Все у відповідності до діючого законодавства повинно бути».

Що там у «П»?

Інший кандидат – Петро Порошенко – впродовж тижня перед виборами проводив численні зустрічі – наприклад, із бізнесменами. Там чинний президент чимало розповідав про свої досягнення – зокрема, і в сфері боротьби з корупцією, посилаючись на міжнародні рейтинги:

​– За останні 5 років в рейтингу сприйняття корупції Transparency International сприйняття корупції Україна піднялась із 145-го на 120-е місце – це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес.

За нагоди «Схеми» поцікавились у президента, чи підтримує він формулу «Роттердам +», за якою розраховується вартість вугілля для українських ТЕЦ і якf впливає на тарифи на електроенергію. Деякі фахівці стверджують, що ця формула вигідна саме виробникам електрики – зокрема, олігархові Рінату Ахметову. На що Порошенко відповів:

– Моя позиція: я прийняв закон про ринок, підписав закон про ринок електричної енергії. Закон позбавляє державу будь-яких регулювань. Я його підписав – і це є моя позиція. Прочитайте – там є всі відповіді.

​І справді, з першого липня має бути запроваджений ринок електроенергії, який прийде на заміну формулі «Роттердам +».

Раніше НАБУ заявляло, що справа про можливу корупцію при формуванні ціни на вугілля «Роттердам +» є однією із актуальних. Формулу щодо ціни на вугілля встановила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, яку очолював на той момент колишній менеджер Петра Порошенка Дмитро Вовк.

На ту зустріч президента із бізнесменами прийшов і депутат із «Народного фронту» Андрій Іванчук – як він сам заявив, у ролі голови комітету економічної політики.

– Як ви взагалі оцінюєте, якщо переможе Зеленський і стане президентом?

– Як я можу ставитись до вибору українського народу? Всі повинні поважати волю більшості. Це є демократія.

У 2014 році «Схеми» помітили депутата Іванчука в одній машині з олігархом Ігорем Коломойським.

«Це життя»

19 квітня – за два дні до другого туру виборів. На стадіоні НСК «Олімпійський» відбуваються дебати кандидатів у президенти. З трибуни за ними спостерігав Сергій Березенко, заступник голови виборчого штабу Петра Порошенка.

– А що буде робити Петро Порошенко, якщо він програє?

– Послухайте, це життя. Якщо тебе колись обрали, тебе можуть колись і не обрати. Але я вірю, що ми переможемо, подивіться, скільки людей.

У штабах

Уже в день виборів у штабі Порошенка не було великого ажіотажу. Там в основному можна було зустріти журналістів, блогерів і прихильників.

​Зовсім інакший вигляд все мало в штабі Володимира Зеленського – там панували ажіотаж і піднесення.

​У штабі «Схеми» також помітили режисера серіалу «Слуга народу» Олексія Кірющенка й учасників «Кварталу 95».

Був присутній там і «голова СБУ» із цього ж серіалу, якого зіграв Міка Філатов із «Кварталу 95».

​Але ось кандидатуру реального претендента на очільника Служби безпеки – як і на інші посади – штаб Зеленського поки так і не озвучив.

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус у штабі розповів про загрози, пов’язані із «Приватбанком». Адже днями Окружний адмінсуд Києва ухвалив кілька рішень на користь Ігоря Коломойського, і одне з ключових – це визнання незаконною націоналізації «Приватбанку»:

– Ця заява – вважаю, що це «подарунок» від старої судової системи і старого президента. Звісно, коли є ризик повернення «Приватбанку»​ – і після цього, можливо, якихось інших банків – колишнім власникам, – це означає, що президентство почнеться з доволі складної ситуації. Адже ні МВФ, ні Європейський союз, ні інші інститути й держави, які нам пропонують протягом останніх років фінансову допомогу, – ми на неї розраховуємо і в майбутньому, – вони, звісно, не будуть на це дивитися, склавши руки. Вони на це дивляться вкрай негативно.

Абромавичус застеріг, що таке рішення – у разі, якщо воно буде ухвалене – може спричинити припинення фінансової допомоги.

Доля Верховної Ради

У штабі Зеленського юристи висловлюють власні думки щодо можливості дострокових виборів у парламент. Дехто вже знає підстави.

Наприклад, адвокат команди Зеленського Олександр Качура заявив, що як юрист він бачить достатньо причин для розпуску нинішнього скликання Верховної Ради – але наголосив, що це його особиста позиція.

– На вашу думку, чи підтримає штаб команди Володимира Зеленського дострокові вибори в парламент?

– Я вам цю інформацію не можу сказати, це питання політичне. Але як юрист я бачу багато дуже підтверджень того, що зараз така можливість є. Це моя особиста думка… Я вважаю, що в юридичному плані є підстави для того, щоб розпуск такий відбувся. Але це не позиція штабу. Це моя особиста позиція як правника.

– А у вашій особистій позиції як правника, на що саме ви спираєтесь?

– Коаліція зараз відсутня. Тобто президент має, відповідно до діючого законодавства, право на розпуск парламенту в разі такої відсутності коаліції.

– Чим саме має підтверджуватися ця коаліція?

– Підтверджуватися наявністю певної кількості народних депутатів в коаліції – їх зараз немає там. Це не для кого не секрет…

Водночас голова Верховної Ради Парубій, до якого журналісти звернулись із проханням про коментар, не вбачає підстав для дочасних парламентських виборів.

– Ви підтримуєте достроковий розпуск парламенту?

– Його не буде. Як його можна підтримувати, те, чого не буде?

– Я вже чую зі штабів…

– З яких штабів? Якого кандидата? Зеленського. Це можуть бути їхні фантазії. Нема ні політичних, ні юридичних підстав для дочасних виборів. Парламент буде працювати. Приймемо закон про мову, все буде добре.

– Коаліція є?

– Звичайно, більшість є в парламенті.

Отже, 21 квітня більшість українців із тих, хто проголосував, віддали свої голоси за президента Володимира Зеленського. А далі громадськість чекає на відповіді.