Бізнесмена Фукса зафіксували в офісі Коломойського в Ізраїлі, раніше йому був закритий в’їзд в країну – «Схеми»

Донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса пустили до Ізраїлю. Хоча ще у грудні 2018 йому відмовили у в’їзді в країну, що підтверджував сам Фукс. Про це йдеться у розслідуванні програми програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Бенефіціар».

​Журналісти зафіксували, як 15 квітня бізнесмен виходив з офіс олігарха Ігоря Коломойського, який мешкає в Ізраїлі з осені минулого року.

Днем раніше журналісти перестріли бізнесмена Фукса у лобі готелю The Ritz-Carlton Herzliya – у однойменному курортному місті Герцлія, що знаходиться у передмісті Тель-Авіва.

Знімальна група «Схем» у цей час перебувала в цьому місті, щоб напередодні другого туру виборів президента України подивитись, хто відвідує офіс олігарха Ігоря Коломойського, який мешкає там з осені минулого року.

Встановити, що саме у цій будівлі в Герцлії знаходиться офіс Коломойського, журналістам вдалось за допомогою фотографії в одному із місцевих видань – на якій позує олігарх.

Низка профільних видань писала про перехід під контроль Павла Фукса компанії «Голден Деррік», яка раніше належала екс-міністру енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарду Ставицькому. Ставицького журналісти теж зустріли тими ж днями в офісі олігарха Коломойського.

«Павло Фукс давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. І за збігом обставин саме компанію Ставицького за твердженнями профільних ЗМІ могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса», – йдеться у розслідуванні.

У свою чергу, на питання щодо можливого продажу компанії «Голден Деррік» Павлу Фуксу Ставицький телефоном відповів: «Та я взагалі ніколи не мав відношення до цієї компанії. Це все плітки і чутки».

Журналісти також звернулись за коментарем до Ігоря Коломойського. Олігарх підтвердив, що Фукс прилетів до країни: «Я його ще не бачив. Сподіваюся побачу, може, ввечері підемо, повечеряємо. Я його не бачив взагалі скільки часу. Півроку».

На запитання, чи згадувалась під час розмови діяльність компанії «Голден Деррік», Коломойський відповів:

– Я до неї ніякого відношення не маю. Він (Ставицький – прим.ред.) продав, по-моєму, її Фуксу.

– Отже, є Ставицький і є ваші відносини зі Ставицьким. Є також Павло Фукс і ваші з ним відносини. Чи сприяли ви…

– ...у мене немає ніякого бізнес-інтересу в компанії «Голден Деррік». Тому що, якби я сприяв, я б узяв комісійні у вигляді якогось інтересу в «Голден Деррік». Але я не брав, тому не сприяв цьому».

Раніше «Схеми» зафіксували, як екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс Ігоря Коломойського.