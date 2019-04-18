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18 Квітень 2019, Київ 21:30
Новини | Політика

Бізнесмена Фукса зафіксували в офісі Коломойського в Ізраїлі, раніше йому був закритий в’їзд в країну – «Схеми»

Ігор Коломойський і Павло Фукс

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Донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса пустили до Ізраїлю. Хоча ще у грудні 2018 йому відмовили у в’їзді в країну, що підтверджував сам Фукс. Про це йдеться у розслідуванні програми програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Бенефіціар».

​Журналісти зафіксували, як 15 квітня бізнесмен виходив з офіс олігарха Ігоря Коломойського, який мешкає в Ізраїлі з осені минулого року.

Днем раніше журналісти перестріли бізнесмена Фукса у лобі готелю The Ritz-Carlton Herzliya – у однойменному курортному місті Герцлія, що знаходиться у передмісті Тель-Авіва.

У фойє готелю The Ritz-Carlton Herzliya журналісти зафіксували Павла Фукса
У фойє готелю The Ritz-Carlton Herzliya журналісти зафіксували Павла Фукса

Знімальна група «Схем» у цей час перебувала в цьому місті, щоб напередодні другого туру виборів президента України подивитись, хто відвідує офіс олігарха Ігоря Коломойського, який мешкає там з осені минулого року.

Встановити, що саме у цій будівлі в Герцлії знаходиться офіс Коломойського, журналістам вдалось за допомогою фотографії в одному із місцевих видань – на якій позує олігарх.

«Схеми» виявили ізраїльський офіс Коломойського за допомогою фотографії
«Схеми» виявили ізраїльський офіс Коломойського за допомогою фотографії

Низка профільних видань писала про перехід під контроль Павла Фукса компанії «Голден Деррік», яка раніше належала екс-міністру енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуарду Ставицькому. Ставицького журналісти теж зустріли тими ж днями в офісі олігарха Коломойського.

«Павло Фукс давно товаришує з Ігорем Коломойським, який, схоже, знайшов спільну мову з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. І за збігом обставин саме компанію Ставицького за твердженнями профільних ЗМІ могла потрапити у сферу впливу бізнесмена Павла Фукса», – йдеться у розслідуванні.

У свою чергу, на питання щодо можливого продажу компанії «Голден Деррік» Павлу Фуксу Ставицький телефоном відповів: «Та я взагалі ніколи не мав відношення до цієї компанії. Це все плітки і чутки».

Журналісти також звернулись за коментарем до Ігоря Коломойського. Олігарх підтвердив, що Фукс прилетів до країни: «Я його ще не бачив. Сподіваюся побачу, може, ввечері підемо, повечеряємо. Я його не бачив взагалі скільки часу. Півроку».

На запитання, чи згадувалась під час розмови діяльність компанії «Голден Деррік», Коломойський відповів:

– Я до неї ніякого відношення не маю. Він (Ставицький – прим.ред.) продав, по-моєму, її Фуксу.

– Отже, є Ставицький і є ваші відносини зі Ставицьким. Є також Павло Фукс і ваші з ним відносини. Чи сприяли ви…

– ...у мене немає ніякого бізнес-інтересу в компанії «Голден Деррік». Тому що, якби я сприяв, я б узяв комісійні у вигляді якогось інтересу в «Голден Деррік». Але я не брав, тому не сприяв цьому».

Раніше «Схеми» зафіксували, як екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс Ігоря Коломойського.

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