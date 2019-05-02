У Господарському суді підтвердили надходження п'яти позовів від Коломойського

Господарський суд Києва підтверджує інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський, який нині проживає в Ізраїлі, подав п’ять нових позовів до Національного банку і «Приватбанку». Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

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У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

18 квітня цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Наступного дня цей суд скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, який визначив перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб. 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування «Приватбанку» на суму в 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.