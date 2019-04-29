Гонтарева каже, що нереформовані суди в Україні можуть «усе повернути назад»

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева порадила новообраному президентові Володимиру Зеленському звернути увагу на потребу реформування судової системи і правоохоронних органів, щоби зберегти досягнення в очищенні й стабілізації українських фінансів та банківського сектору.

Валерія Гонтарева, яка зараз працює в Інституті глобальних справ у Лондонській школі економіки, каже, що вибрала саме британську столицю, щоб працювати порівняно близько до України і застосовувати свій досвід в авторитетній міжнародній академічній установі.

В інтерв’ю вона наголосила, що одне з її найважливіших рішень на посаді – націоналізація Приватбанку 2016 року – була необхідним кроком, який вважають правильним і підтримали провідні міжнародні фінансові установи.

Намагання одного з колишніх власників, Ігоря Коломойського, оскаржити націоналізацію в судах Валерія Гонтарева назвала «свавіллям» і «неподобством».

Приватбанк був одним з найважчих завдань, бо він був найбільшим банком України. Можна собі лише уявити, що могло б бути. Це був би економічний і фінансовий колапс в Україні

Вона вказала, що один з теперішніх радників новообраного президента Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, знає, чому «Приватбанк» був під загрозою банкрутства і, що він також підтримав націоналізацію, щоб врятувати гроші українських вкладників.

«Приватбанк був одним з найважчих завдань, бо він був найбільшим банком України: 33% всіх депозитів населення, 20 мільйонів клієнтів, включаючи пенсіонерів студентів – це незахищене населення. Можна собі лише уявити, що могло б бути. Це був би економічний і фінансовий колапс в Україні», – наголосила Гонтарева.

За її словами проблему з націоналізацією має насамперед олігарх Ігор Коломойський, від якого український уряд домагається відшкодування близько 5 мільярдів доларів.

Коломойський оскаржує в українських судах, а також у суді в Лондоні, обвинувачення, що з банку були незаконно виведені багатомільярдні суми.

Реформи 2014-2017 років

«Зараз, коли я подивлюся на те, що зі мною роблять наші правоохоронні органи, то можна сказати, що персонально я навіть шкодую, але професійно – ніколи», – розповідає Валерія Гонтарева про свою роботу головою Національного банку України.

Стан української фінансової системи на початку її праці 2014 року Гонтарева описує як «жах, колапс і перфектний шторм».

«А після того почалася ще й реальна війна, коли 15% нашого ВВП ми втратили і ще й 10% нашої території, – розповідає Гонтарева. – Один рік я не мала жодного вікенду і спала не більше п’яти годин на добу. То був жахливий час. Але у професійному відношенні для мене особисто це був великий прорив».

Це все (реформи) можна розвернути назад і це – найбільший виклик в Україні. Як це зробити, які пропозиції надати пану Зеленському, я не знаю

«Я вам можу сказати, що усі реформи за той час були здійснені. Ми перейшли на гнучкий валютний курс. Ми запровадили нову фінансову політику щодо інфляції. Ми розчистили банківський сектор. Ми реформували центральний банк у потужну інституцію», – сказала Валерія Гонтарева.

Тепер на її думку «на макроекономічному рівні усе гаразд», але Гонтарева вважає, що проблема у тому, що «в Україні немає верховенства закону, немає законів, ніхто їх не виконує».

Вона висловила застереження, хоч і не висловлювала конкретних порад новообраному президентові: «Це все (реформи) можна розвернути назад і це – найбільший виклик в Україні. Як це зробити, які пропозиції надати пану Зеленському, я не знаю, бо якщо цього не було зроблено досі, то мені важко сказати, що він може зробити на сьогодні».