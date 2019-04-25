Гонтарева назвала «безглуздими» слова Зеленського про те, що вона «ховається в Лондоні»

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева назвала «безглуздими» слова новообраного президента Володимира Зеленського про те, що вона «ховається в Лондоні». Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я живу і працюю в Лондоні вже сім місяців. Працюю в найвідомішому економічному інституті світу – Лондонській школі економіки (LSE). Займаюся глобальними питаннями монетарної політики і трансформацій центральних банків. Дуже пишаюся своєю роботою і досягнутими реформами. Пишу книгу про те, як робити всеосяжну реформу фінансового сектору, консультую центробанки і уряди інших країн. Тому як я можу коментувати ці безглузді звинувачення?» – запитала Гонтарева.

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19 квітня під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти України Володимир Зеленський запитав у Петра Порошенка: «Чому Гонтарева ховається в Лондоні?»

Валерія Гонтарева заявила про відставку з посади голови Національного банку України у квітні 2017 року. Її звільнення затвердили 15 березня 2018 року. Того ж дня новим головою НБУ Рада призначила Якова Смолія.