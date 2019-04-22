Гривня на міжбанку спокійно відреагувала на результати виборів

На міжбанківському валютному ринку 22 квітня торги відбуваються спокійно, гривня посилюється щодо долара США. Станом на 12:00 котирування становлять 26 гривень 71,5 – 74 копійки за долар, це приблизно на 10 копійок менше, ніж під час закриття торгів 19 квітня, повідомляє сайт «Мінфін».

Національний банк України опівдні 22 квітня встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 80 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 22 квітня.

Почесний президент Київської школи економіки, заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов заявив Радіо Свобода, що курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить».

«Це буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді», – вказав фахівець.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.