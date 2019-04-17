Росія «має поважати права українських моряків» – ЄС

Росія повинна поважати права українських військовополонених на правовий захист – так в Євросоюзі прокоментували чергове подовження арешту морякам Військово-морських сил України, яких утримують у московському СІЗО. Відповідну заяву оприлюднила речниця Служби Євросоюзу з зовнішніх справ Майя Коціянчич.

Вона нагадала, що делегація ЄС разом із українськими консулами та іншими дипломатами спостерігала за процесом у Лефортівському суді, доки слухання не були оголошені закритими.

Читайте також: Полонені як інструмент виборчої кампанії (рос.)

«Євросоюз неодноразхово повідомляв про своє очікування, що Росія негайно і безумовно звільнить 24 захоплених українських моряків. Доки моряки залишаються під партою, Росія має поважати їхнє право на юридичний захист, безперешкодний доступ представників консульства, а також забезпечити усім членам екіпажу належне медичне обслуговування, адже деякі з них були поранені під час захоплення», – йдеться в заяві речниці дипломатичної служби ЄС.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.

Читайте також: Захист українських моряків оскаржить продовження арешту російським судом – Полозов​

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.