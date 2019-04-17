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17 Квітень 2019, Київ 07:52
Новини | Політика

МЗС Росії розкритикувало звернення України в міжнародний трибунал для звільнення моряків

24 полонених українських моряків утримують у СІЗО в Москві

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Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало зверення України в Міжнародний трибунал з морського права для звільнення полонених Росією моряків і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.

«Закликаємо українську сторону діяти сумлінно в інтересах врегулювання виниклої з її вини проблеми, проявити справжню турботу про своїх громадян і замість ініційованого нею судового розгляду провести таку консультацію між сторонами», – заявили в російському МЗС 16 квітня.

Про те, що Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, напередодні повідомив президент України Петро Порошенко.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Мати і дочка захоплених українських моряків борються за звільнення хлопців – відео
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Мати і дочка захоплених українських моряків борються за звільнення хлопців – відео

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