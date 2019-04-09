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09 Квітень 2019, Київ 18:18
Новини | Політика

«Меморіал» визнав 24 українських моряків політв’язнями

«Меморіал» вважає українських моряків політв’язнями

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями 24 українських моряків, захоплених російськими прикордонниками в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Правозахисники вважають інцидент з нападом на українські кораблі міжнародним військовим конфліктом.

Правозахисники підтвердили, що заарештовані моряки є військовополоненими і зажадали від російської влади поводитися з ними відповідно до положень Третьої Женевської конвенції. На думку представників «Меморіалу», українські військовослужбовці не перетинали російських морських кордонів і звинувачувати їх у цьому неправомірно.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.

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