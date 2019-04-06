Координатор ОБСЄ Фріш бачив українських заручників у Донецьку – Геращенко

Координатор спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фріш відвідав окупований незаконними збройними угрупованнями Донецьк і зміг побачити кількох заручників – такі попередні дані має народна депутатка, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

За її інформацією, Фріш зміг побачити чотирьох військових, яких бойовики утримують в полоні понад чотири роки, а також двох незаконно ув’язнених цивільних.

«За попередньою інформацією, Тоні Фріш так і не зустрічався з іншими заручниками, на відвідинах яких українська сторона НАПОЛЯГАЛА в Мінську, зокрема й зі Станіславом Асєєвим. Загалом, йому дали можливість побачити лише третину з тих, на обов’язковому відвіданні кого ми наполягали. На всіх останніх зустрічах в Мінську українська сторона гостро ставила питання про заборону телефонних дзвінків заручникам і фактичну заборону на листування», – каже Геращенко.

Вона також прокоментувала кадри спілкування Фріша з представниками окупаційної влади в Донецьку. За словами народної депутатки, нібито дружня поведінка представника ОБСЄ обурила колишніх заручників і родичів тих, хто зараз перебуває у полоні

«Я розумію емоції рідних заручників і звільнених нами заручників, й також вважаю, що задекларована неупередженість і рівновіддаленість представників ОБСЄ вимагає від них більш стриманої публічної поведінки з незаконною «владою» Донбасу. Публічні обійми посла Фріша з представниками маріонеткової «влади» українського Донбасу викликають в українському суспільстві питання і обурення, й ми обов’язково звернемо на це увагу в Мінську», – написала парламентарка.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.