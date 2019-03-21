Родини полонених і заручників вимагають законодавчо врегулювати захист їхніх родичів

Верховну Раду України закликали якнайшвидше розглянути пакет законопроектів щодо статусу і соціально-правового захисту заручників і полонених. Про це йшлося 21 березня у Києві під час круглого столу у Києві «Забуті живі. Законодавче врегулювання захисту заручників, полонених та ув’язнених із політичних мотивів».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, крім рідних полонених і заручників, до дискусій долучились народні депутати, урядовці і правники.

«Представники правозахисних організацій, незалежні експерти вважають, що законопроекти мають відповідати нормам міжнародного права, стандартам прав людини і реаліям правового регулювання подій на сході України», – повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

За його словами, на сьогодні до порядку денного Ради включені, серед іншого, розгляд змін до закону «Про боротьбу з тероризмом» (щодо основ соціального захисту заручників)» та проект закону «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами».

Павліченко зазначив, що незалежні експерти-правники пропонують чітко визначити терміни, які стосуються незаконно утримуваних Росією та угрупованнями «Л/ДНР» громадян України – «заручники», «політв’язні», «військовополонені».

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що з 7 зареєстрованих у парламенті законопроектів щодо прав заручників і полонених, тільки три пройшли експертизи у профільних комітетах. На думку Геращенко, парламент зможе розглянути пакет законопроектів у травні.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.