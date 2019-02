У фільму «Заручники Путіна: українські політв’язні Кремля» з’явився офіційний трейлер, інформує правозахисна ініціатива Let My People Go.

Згідно з повідомленням, фільм розповідає про «феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв’язнів – Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова». Також у ньому згадують про Геннадія Афанасьєва та Ахтема Чийгоза, які були засуджені російським судом, але згодом звільнені.

«Фільм має на меті нагадати глядачам в Європі про близько 70 українських політв’язнів, які утримуються за гратами в Росії та окупованому Криму. Серед них – активісти Євромайдану, Кримські татари, а також звичайні та, часом, випадкові люди», – зазначили правозахисники.

Фільм створений польськими кінорежисерами та журналістами Божедаром Паяком та Пьотром Маліновським за підтримки британського посольсьва до України. Продюсер – Аля Шандра.