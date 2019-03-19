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19 Березень 2019, Київ 20:47
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Фільм «Заручники Путіна» показали в Європарламенті – відео

Фільм «Заручники Путіна» показали в Європарламенті – відео
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У Європейському парламенті в Брюсселі показали документальний фільм «Заручники Путіна», який розповідає про незаконно утримуваних у російських в’язницях українців. Через історії політв’язнів Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджи автори фільму нагадують про те, що за ґратами в Росії через несправедливі обвинувачення перебувають понад 70 українців. Організатори показу звертають увагу, що «українські політичні в'язні утримуються в умовах, які загрожують їхньому здоров'ю, життю та людській гідності». На події у Європейському парламенті, окрім продюсера фільму та українських правозахисників, були родичі бранців, які взяли участь у дискусії з євродепутатами.

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