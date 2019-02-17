Військові підтвердили особу полоненого українського бійця, про якого заявляли бойовики

Українські військові на лінії контакту на Донбасі підтвердили особу полоненого російськими гібридними силами бійця, відеозапис «признання» якого оприлюднили напередодні бойовики угруповання «ДНР».

Як повідомили у фейсбуці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 16 лютого, на відео дійсно військовослужбовець цієї бригади. «Головне для нас, для його рідних та близьких – бачити, що він живий», – заявили військові, коментуючи відеозапис.

«На відео, записаному і змонтованому з метою пропаганди, пригнічений стан Ігоря, фрази, не властиві йому за будь-яких звичайних обставин, друзі та побратими Ігоря пояснюють моральним тиском, якого він зазнає в полоні. Він вимовляє завчені фрази, написані пропагандистами російських окупаційних військ, повторюючи ті ж самі «фейки», що раніше були вкладені в уста інших військовополонених. На деяких фрагментах змонтованого запису чітко видно, як його очі бігають по рядках написаного тексту. Ми в жодному разі не засуджуємо Ігоря за сказане на камеру. Адже сказане ним для всіх нас є черговим доказом, що противник в інформаційній війні може протиставити нам лише грубу маніпуляцію та «фейки», – наголосили в батальйоні.

Раніше 16 лютого бойовики оприлюднили відеозапис, на якому чоловік, часто дивлячись не в камеру, а вбік, ніби підглядаючи в недостатньо завчений підготований текст, затинаючись розповідає, серед іншого, про нібито пияцтво в українській армії, про «низький моральний дух» українських військових, про «некомплектність підрозділів», про «погане матеріально-технічне забезпечення», про «негативне ставлення військових до президента Петра Порошенка» чи про те, що «військовим відомо, що вони воюють не з російською армією, а зі своїм українським народом» тощо.

Значну частину таких звинувачень військовий промовляє зі словами «мені відомо», «я чув», «військові говорять» тощо, застерігаючи, що в його підрозділі такого немає. Він наголошує, що не дезертир, а в полон потрапив через власну «дурість».

Через кожні кілька фраз у відео видно монтажні склейки.

Про зникнення цього військовослужбовця після обстрілу противником взводного опорного пункту у 128-й бригаді повідомляли ще 10 лютого. Як казали тоді військові, зниклий, «імовірно, через зазнану контузію втратив орієнтацію на місцевості і покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій». Наступного дня, 11 лютого, в підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що військовий «втомився від нестерпних умов, які створили йому командири, і опинився в нас». А 12 лютого бойовики заявили, нібито «командування бригади оголосило військовослужбовця дезертиром».

Схожі випадки вже ставалися останнім часом кілька разів, починаючи з кінця грудня: після зникнення українських військовослужбовців бойовики через кілька днів оприлюднювали відеозаписи «признань» полонених, так само з помітними склейками й ознаками читання підготованого тексту, дуже схожого змісту, на кшталт тверджень про нібито наркоманію, пияцтво і злочинність в українському війську, про поганий моральний стан українських військових і нелюбов до влади України тощо. Таким чином, полонені повторювали практично весь набір традиційної пропаганди бойовиків і Кремля проти українських військових.