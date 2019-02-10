Українські військові заявляють про зникнення бійця на Донбасі

На Донбасі 9 лютого зник український військовий, повідомила 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у Facebook.

«Вчора під час обстрілу противником взводного опорного пункту один наш військовослужбовець дістав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги. Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій», – заявили військові.

У бригаді не виключають, що солдат міг потрапити у полон.

128 окремо гірсько-штурмова Закарпатська бригада на початку січня підтвердила, що інший її солдат потрапив до полону.