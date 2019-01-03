Військові підтвердили особу полоненого бійця, про якого заявляли бойовики

Українські військові на лінії контакту на Донбасі підтвердили особу полоненого російськими гібридними силами бійця, відеозапис «признання» якого оприлюднили бойовики угруповання «ДНР».

Як повідомили у фейсбуці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, на відео дійсно військовослужбовець цієї бригади.

«Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском, і жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальність за свої слова. Зі свого боку, бригада робить все можливе для найскорішого повернення бійця додому. До процесу залучені міжнародні організації. Близьким надається всебічна підтримка», – заявили військові.

Раніше 3 січня бойовики оприлюднили відеозапис, на якому хлопець, збиваючись і дивлячись убік, ніби читаючи, розповідає, серед іншого, як йому було погано в українській армії, де його нібито били за те, що він не хотів пиячити, і як йому добре тепер у полоні, де його помили, годують і не б’ють. У відео добре видно монтажні склейки через кожні кілька слів.

Попереднього дня, 2 січня, військові підтвердили зникнення колеги в ніч із 28 на 29 грудня після того, як бойовики угруповання «ДНР» заявили, що взяли в полон українського бійця. Але українські військові наголосили, що заяви російських гібридних сил про нібито проведені тієї ночі наступальні дії з боку підрозділів бригади «є «фейковими» та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду взагалі».

Раніше того ж дня в командуванні групи російських гібридних сил, що становлять війська угруповання «ДНР», заявили, що взяли в полон українського бійця, який нібито «брав участь у невдалій спробі проникнення на територію», захоплену угрупованням, на південному напрямку. За цими твердженнями, військовий нібито розповів про подробиці «планованого було наступу на маріупольському напрямку» Збройних сил України.

В оприлюдненому нині відеозапису жодного слова про цей «наступ» немає.

При цьому серед бойовиків і їхніх прихильників не було єдності у змалюванні обставин полонення українського бійця: за іншою їхньою версією, яку вони поширювали в соцмережах, той нібито «пішов на полювання і заблукав» і вийшов на позиції російських гібридних сил. У цій версії теж не було ніяких згадок про нібито «плани передноворічного наступу Збройних сил України», про які твердили раніше в Росії і серед підтримуваних і спрямовуваних нею бойовиків на Донбасі.

Напередодні Нового року в Києві попереджали про можливість збройних провокацій із боку російських гібридних сил із тим, щоб звинуватити Збройні сили України. Бойовики і Москва, зі свого боку, заявляли про нібито аналогічні плани українських військ.