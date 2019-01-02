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02 Січень 2019, Київ 20:00
Новини | Події

Військові підтвердили зникнення колеги на Донбасі після заяв бойовиків про «полоненого»

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Українські військові на лінії контакту на Донбасі підтвердили зникнення колеги після того, як бойовики угруповання «ДНР» заявили, що взяли в полон українського бійця.

Як повідомили у фейсбуці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, відсутність одного з її військовослужбовців виявили ще в ніч із 28 на 29 грудня, і організовані тоді ж розшукові заходи станом на 2 січня результатів не дали. Пошуки військовослужбовця тривають, мовиться в повідомленні.

При цьому військові наголосили, що заяви російських гібридних сил про нібито проведені наступальні дії з боку підрозділів бригади «є «фейковими» та не відповідають не лише дійсності, а й здоровому глузду взагалі».

«Також підтверджуємо, що номер автомата АКС-74У, показаного в мережі, – дійсно закріплений за зазначеним військовослужбовцем», – додали військові.

Раніше 2 січня в командуванні групи російських гібридних сил, що становлять війська угруповання «ДНР», заявили, що взяли в полон українського бійця, який нібито «брав участь у невдалій спробі проникнення на територію», захоплену угрупованням, на південному напрямку. За цими твердженнями, військовий, у якого констатували переохолодження і якому надають медичну допомогу, нібито розповів про подробиці «планованого було наступу на маріупольському напрямку» Збройних сил України.

При цьому серед бойовиків і їхніх прихильників немає єдності у змалюванні обставин полонення українського бійця: за іншою їхньою версією, яку вони поширюють у соцмережах, той нібито «пішов на полювання і заблукав» і вийшов на позиції російських гібридних сил. У цій версії немає ніяких згадок про нібито «плани передноворічного наступу Збройних сил України», про які твердили раніше в Росії і серед підтримуваних і спрямовуваних нею бойовиків на Донбасі.

Напередодні Нового року в Києві попереджали про можливість збройних провокацій із боку російських гібридних сил із тим, щоб звинуватити Збройні сили України. Бойовики і Москва, зі свого боку, заявляли про нібито аналогічні плани українських військ.

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