Українські військові підтвердили особу полоненого бійця, про якого заявляли бойовики

Українські військові на лінії контакту на Донбасі підтвердили особу полоненого російськими гібридними силами бійця, відеозапис «признання» якого оприлюднили напередодні бойовики угруповання «ДНР».

Як повідомили у фейсбуці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва 1 лютого, на відео дійсно військовослужбовець цієї бригади.

При цьому у бригаді заявили, що все сказане Миколою військовим на камеру бойовиків, «є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у «донецьких підвалах».

«Достеменно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск», – заявили також військові.

Вони запевнили: «Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому».

Раніше 1 лютого бойовики оприлюднили відеозапис, на якому хлопець, дивлячись переважно не в камеру, а вгору і вбік, ніби читаючи підготований текст, розповідає, серед іншого, про нібито негативне ставлення українських військових до Майдану, про те, що до президента Петра Порошенка «ніхто нормально не ставиться», бо він «довів країну», про те, ніби попередники на тій ділянці фронту з іншої бригади не залишили карти своїх мінних полів, про нібито постійне вживання наркотиків в українському війську тощо. Таким чином, він повторив практично весь набір традиційної пропаганди бойовиків і Кремля проти українських військових.

Серед іншого, полонений на камеру заявляє, що в навчальному центрі інструктори вказували в разі потрапляння в полон «співпрацювати», щоб із полоненим «нічого не зробили».

На відео також видно численні монтажні склейки. Тільки в кінці запису, коли військовий від себе звертається до своїх рідних, він починає дивитися прямо в камеру, а не вбік і вгору.

Про зникнення цього військовослужбовця розвідувального взводу під час виконання бойового завдання біля села Павлопіль на півдні Донецької області в 79-й бригаді повідомляли ще 23 січня. Того ж дня в підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що військовий «здався в полон». Відтоді до 1 лютого про нього нічого не повідомляли.

Схожі випадки вже ставалися наприкінці грудня і в січні: після зникнення українських військовослужбовців бойовики через кілька днів оприлюднювали відеозаписи «признань» полонених, так само з помітними склейками й ознаками читання підготованого тексту, дуже схожого змісту, на кшталт тверджень про нібито наркоманію, пияцтво і злочинність в українському війську, про поганий стан українських військових і нелюбов до влади України тощо.