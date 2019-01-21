Військові підтвердили особу полоненого бійця, про якого заявляли бойовики

Українські військові на лінії контакту на Донбасі підтвердили особу полоненого російськими гібридними силами бійця, відеозапис «признання» якого оприлюднили бойовики угруповання «ДНР».

Як повідомили у фейсбуці 58-ї окремої мотопіхотної Сумської бригади, на відео дійсно військовослужбовець цієї бригади.

«Ми акцентуємо увагу на те, що, скоріш за все, сказані ним слова на відео являються результатом психологічного чи навіть фізичного тиску шляхом «обробки» військовослужбовця. Підтвердженням цього є те, що відео звернення опублікувалось лише на третій день після зникнення військовослужбовця. Фактично цього досить для проведення «роз’яснювальної» роботи», – заявили військові.

«Відомо, що всі інформаційні матеріали проросійських найманців є нічим іншим, як елементом інформаційної війни», – додали в батальйоні.

Раніше 21 січня бойовики оприлюднили відеозапис, на якому хлопець, дивлячись не в камеру, а вгору чи вбік, ніби читаючи, розповідає, серед іншого, про нібито пияцтво, наркоманію і злочинність у лавах Збройних сил України тощо.

Про те, що цей військовослужбовець потрапив у полон до російських гібридних сил «кілька днів тому», заявляли 20 січня в угрупованні «ДНР». Бойовики стверджували, ніби військовий був «у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння».

Про зникнення бійця в 58-й ОМПБр повідомили 18 січня, як і про те, що на той час його не вдалося знайти. «У ніч із 17 на 18 січня 2019 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців нашої бригади зі зброєю, який ніс службу на ВОП… Попередньо встановлено, що причиною залишення військовослужбовцем місця служби стали негаразди в родині», – повідомляли тоді військові.

Схожий випадок уже стався в новорічні дні: тоді наприкінці грудня вночі зник військовослужбовець , а потім через кілька днів, на початку січня бойовики оприлюднили відеозапис «признань» полоненого практично того самого змісту, про нібито пияцтво і злочинність в українському війську тощо.