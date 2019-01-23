Українські військові заявляють, що на Донбасі зник солдат

Українські військові заявляють, що біля Павлополя Донецької області 23 січня зник солдат, повідомила у Facebook 79 десантно-штурмова бригада Миколаєва.

«23 січня близько четвертої ранку в районі виконання бойового завдання на одному з спостережних постів в районі населеного пункту Павлопіль зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади», – заявили в бригаді.

Підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» заявляють, що військовий здався в полон.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.