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23 Січень 2019, Київ 07:45
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Минулої доби поранення отримав співробітник ДСНС

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Упродовж минулої доби, 22 січня, на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Крім того, ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв представників ДСНС України зі складу Об’єднаних сил поблизу міста Мар’їнка», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено одного співробітника ДСНС.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 22 січня, двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення», – заявили військові.

У штабі додали, що протягом поточної доби противник вогонь не відкривав.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку українських військових.

ристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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