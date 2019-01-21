Минулої доби бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Протягом минулої доби, 20 січня, на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів поранено одного бійця ЗСУ.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 20 січня, одного окупанта було знищено та двоє отримали поранення», – ідеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п’ять обстрілів з боку ЗСУ 20 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.