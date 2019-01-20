У Михайлівському соборі вшанували пам’ять загиблих «кіборгів»

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 20 січня відбулася панахида до четвертої річниці загибелі оборонців Донецького аеропорту. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, панахиду відслужили архімандрит Лаврентій, монахи Михайлівського монастиря і військові капелани – представники Православної церкви України.

Вшанування пам’яті загиблих оборонців захисників Донецького аеропорту ініціювало громадське об’єднання «Серця кіборгів». Як повідомив Радіо Свобода його засновник, ветеран бойових дій, оборонець ДАП Анатолій Свирид, на панахиду зібралися «кіборги» та родичі і побратими загиблих у Донецькому аеропорту бійців.

«Ми вшанували пам’ять і наших побратимів, військових та бійців добровольчих знань, які загинули в аеропорту «Донецьк», і також помолились у пам’ять усіх учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України», – зазначив Свирид.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. За даними Генштабу, за цей час загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев'ятеро зникли безвісти.