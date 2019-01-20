«Кіборги» заклали основу «для перемоги, і вона прийде» – Порошенко на вшануванні пам’яті захисників ДАП

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість у тому, що Україна звільнить Донбас і відновить Донецький аеропорт, який у 2014-2015 роках протягом 242 днів обороняли українські військові. Голова держави сказав про це на заході, присвяченому 4-й річниці вшанування пам’яті загиблих захисників ДАП.

«Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги, і вона прийде», – сказав Порошенко на церемонії 20 січня у Міністерстві оборони України в Києві.

«Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову і знову під кулями і снарядами», – додав він.

У церемонії також взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, керівництво оборонного відомства та Генерального штабу, військовослужбовці Київського гарнізону, родичі і близькі загиблих військових.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. За даними Генштабу, за цей час загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев'ятеро зникли безвісти.

18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту загинули 58 його захисників.