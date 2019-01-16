Портрети оборонців Донецького аеропорту

Три роки тому, після падіння 13 січня 2015 року диспетчерської вежі, розпочалася найтрагічніша сторінка із тривалої успішної оборони Донецького аеропорту: українських воїнів бойовики спочатку намагалися труїти газом, а після невдалих спроб 20 січня підірвали перекриття терміналу.
Під завалами тоді загинуло 56 українських військових, деякі зникли безвісти і потрапили у полон.
Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Згадуючи про цю сторінку війни України з Росією, багато хто зазначає: «Люди витримали, не витримав бетон».
У цій фотогалереї Радіо Свобода розповідає про захисників ДАП, які свого часу мужньо тримали оборону проти бойовиків.
Більше історій читайте у спецпроекті.
Під завалами тоді загинуло 56 українських військових, деякі зникли безвісти і потрапили у полон.
Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Згадуючи про цю сторінку війни України з Росією, багато хто зазначає: «Люди витримали, не витримав бетон».
У цій фотогалереї Радіо Свобода розповідає про захисників ДАП, які свого часу мужньо тримали оборону проти бойовиків.
Більше історій читайте у спецпроекті.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ