Незламні «кіборги»: фотосесія для захисників Донецького аеропорту у Львові

У Львові ініціювали фотопроект «Незламні кіборги». Участь у ньому беруть близько 20 ветеранів бойових дій, які обороняли Донецький аеропорт восени 2014 року і до 21 січня 2015-го. Військовослужбовців професійно фотографують для виставки.

«Це тривалий у часі проект. Спершу фотосесія для бійців, потім буде виставка, ми передамо світлини у Дім воїна у Львові. Важливо, щоб люди побачили очі незламності, перемоги. Погоджувались для участі у проекті по-різному: хтось не хоче розмовляти на тему Донецького аеропорту, а хтось охоче спілкується», – каже керівниця департаменту соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації Наталія Кузяк.

Захисники Донецького аеропорту Любомир Гринюх і Тарас Колодій поруч воювали і разом потрапили у полон угруповання «ДНР» 21 січня 2015 року, врятувавши життя іншим побратимам. Любомир був бранцем 211 днів, а Тарас – 697.

За даними департаменту соціального захисту, на Львівщині проживає 51 захисник Донецького аеропорту.

«Спочатку я не погоджувався на таку фотосесію, а потім побратими переконали. Ми приїхали разом, і так, ми підтримуємо стосунки, зустрічаємось. 20 січня було підірвано новий термінал (Донецького аеропорту – ред.). Можна було відійти, але поранені були і ми не могли їх залишити», – говорить «кіборг» Любомир Гринюх.

«Ми товаришуємо всі донині і по всій Україні є друзі, як брати. Разом служили і сиділи. Згадую про ті часи, але минуле вже минуло», – говорить Тарас Колодій.

Інший захисник аеропорту Олег Височанський згадує: з 20 людей в його роті шестеро загинули, решта отримали поранення.

«Молодший сержант Ігор Зінич (загинув 20 січня 2015 року внаслідок підриву нового терміналу ДАПу – ред.), фельдшер із 80-ї десантної бригади на псевдо «Псих», врятував десятки і десятки бійців. Ми просили міського голову Львова Андрія Садового назвати одну з вулиць у Львові його іменем, він гарно пообіцяв на День міста, але так і не виконав. Ми маємо вшановувати своїх героїв», – розповів «кіборг» Олег Височанський.

Оборонці Донецького аеропорту щороку у Дні пам’яті відвідують могилу командира взводу Бориса Байненкова у Київській області, тіло якого останнім витягли з-під завалів терміналу українські бійці, а також могили інших своїх побратимів у різних регіонах.

Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту загинули 58 його захисників.