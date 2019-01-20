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20 Січень 2019, Київ 10:34
Новини | Події

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 19 січня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі минулої доби, 19 січня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили режим тиші, використовуючи, зокрема, і заборонене Мінськими угодами озброєння.

Обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу населених пунктів Широкине, Піски, Мар’їнка, Лебединське, Павлопіль, Красногорівка, Водяне, Вільний, Станиця Луганська, йдеться в повідомленні.

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Підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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