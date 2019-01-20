Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі минулої доби, 19 січня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили режим тиші, використовуючи, зокрема, і заборонене Мінськими угодами озброєння.

Обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу населених пунктів Широкине, Піски, Мар’їнка, Лебединське, Павлопіль, Красногорівка, Водяне, Вільний, Станиця Луганська, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.