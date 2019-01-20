Бойовики за добу стріляли 9 разів – штаб

Протягом доби 20 січня у штабі Операції об’єднаних сил зафіксували дев’ять обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань, повідомляє прес-служба штабу. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

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Зокрема йдеться про обстріли позицій Збройних сил України поблизу селища Гнутове та села Павлопіль. За даними військових, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Також позиції наших захисників були обстріляні з ПТРК та гранатометів в районі селища Кам’янка. В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» по позиціях наших військ ворог відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та двічі з гранатометів різних систем поблизу селища Кримське», – йдеться в заяві керівництва ООС.

У збройному групованні «ДНР» вранці 20 січня заявили, що ЗСУ нібито випустили «близько 50 боєприпасів» по окупованій території за попередню добу.

В угрупованні «ЛНР» вранці 20 січня заявили про нібито три випадки порушення режиму тиші з боку українських військових.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.