50 дзвонів. В Україні вшановують загиблих «кіборгів» – фоторепортаж

6 На фотографії Герой України, оборонець Донецького аеропорту з позвиним «Натрій» Ігор Брановицький. Після підриву бойовиками перекриття терміналу Бранвоицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання «ДНР». Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він гранатометник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов «Моторола»