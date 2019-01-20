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20 Січень 2019, Київ 19:31
Фотогалереї

50 дзвонів. В Україні вшановують загиблих «кіборгів» – фоторепортаж

20 січня 2019 року у Києві пройшла церемонія вшанування пам'яті загиблих оборонців Донецького аеропорту, яких за незламність супротивники назвали «кіборгами». Церемонія пройшла за участю рідних та близьких загиблих, а також вищого військового та політичного керівництва України. Поминальні дзвони звучали біля меморіалу, де щоденно вшановують пам'ять «військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок». Оборона Донецького аеропорту розпочалася у травні 2014 року і тривала 242 дні. Мужність «кіборгів» зірвала плани швидкого захоплення країни і довела, що Україна здатна чинити опір агресору.
Оборона ДАП тривала 242 дні &ndash; з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року, коли остаточно обвалилося підірване вдруге бойовиками перекриття терміналу. Останнім із території ДАПУ 23 січня 2015 року вийшов із побратимами ротний Максим Ридзанич. За даними Генштабу, за час оборони ДАПу загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев&#39;ятеро зникли безвісти. Окрім підрозділів ЗСУ в обороні Донецького аеропорту брали участь добровольці &laquo;Правого сектору&raquo;, &laquo;Карпатської січі&raquo; та інших формувань. Серед наймолодших загиблих добровольці Святослав Горбенко та Сергій Табала.
1 Оборона ДАП тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року, коли остаточно обвалилося підірване вдруге бойовиками перекриття терміналу. Останнім із території ДАПУ 23 січня 2015 року вийшов із побратимами ротний Максим Ридзанич. За даними Генштабу, за час оборони ДАПу загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев'ятеро зникли безвісти. Окрім підрозділів ЗСУ в обороні Донецького аеропорту брали участь добровольці «Правого сектору», «Карпатської січі» та інших формувань. Серед наймолодших загиблих добровольці Святослав Горбенко та Сергій Табала.
Удар дзвону супроводжує оголошення кожного імені загиблого під час війни на сході України&nbsp;
2 Удар дзвону супроводжує оголошення кожного імені загиблого під час війни на сході України 
У церемонії вшанування пам&#39;яті загиблих оборонців ДАПу брали участь президент України Петро Порошенко, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, родичі та близькі загиблих воїнів.
3 У церемонії вшанування пам'яті загиблих оборонців ДАПу брали участь президент України Петро Порошенко, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, родичі та близькі загиблих воїнів.
Кадети тримають портрети загиблих оборонців України
4 Кадети тримають портрети загиблих оборонців України
Один удар &ndash; одне прізвище
5 Один удар – одне прізвище
На фотографії Герой України, оборонець Донецького аеропорту з позвиним &laquo;Натрій&raquo; Ігор Брановицький. Після підриву бойовиками перекриття терміналу Бранвоицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання &laquo;ДНР&raquo;. Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він гранатометник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов &laquo;Моторола&raquo;&nbsp;
6 На фотографії Герой України, оборонець Донецького аеропорту з позвиним «Натрій» Ігор Брановицький. Після підриву бойовиками перекриття терміналу Бранвоицький вивів поранених, а сам повернувся назад. Разом із іншими побратимами він потрапив у полон до бойовиків угруповання «ДНР». Брановицький, щоб врятувати товаришів, сказав, що він гранатометник. Його нещадно били. За словами очевидців, 21 січня 2015 року Ігоря Брановицького убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов «Моторола» 
Удар у дзівн &ndash; звучить ім&rsquo;я Ігоря Брановицького
7 Удар у дзівн – звучить ім’я Ігоря Брановицького
Родичі та близькі загиблих воїнів
8 Родичі та близькі загиблих воїнів
Віра Кушнір біля світлини свого сина, солдата&nbsp;122-го окремого аеромобільного батальйону, оборонця ДАПу Юрія Кушніра, який загинув від осколкового поранення у голову
9 Віра Кушнір біля світлини свого сина, солдата 122-го окремого аеромобільного батальйону, оборонця ДАПу Юрія Кушніра, який загинув від осколкового поранення у голову
Жінка дивиться на портрети загиблих оборонців Донецького аеропорту
10 Жінка дивиться на портрети загиблих оборонців Донецького аеропорту
&laquo;Хоч рукою торкнутись...&raquo;
11 «Хоч рукою торкнутись...»
Дзвін пам&#39;яті за загиблими оборонцями України
12 Дзвін пам'яті за загиблими оборонцями України

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