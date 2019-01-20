50 дзвонів. В Україні вшановують загиблих «кіборгів» – фоторепортаж

20 січня 2019 року у Києві пройшла церемонія вшанування пам'яті загиблих оборонців Донецького аеропорту, яких за незламність супротивники назвали «кіборгами». Церемонія пройшла за участю рідних та близьких загиблих, а також вищого військового та політичного керівництва України. Поминальні дзвони звучали біля меморіалу, де щоденно вшановують пам'ять «військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок». Оборона Донецького аеропорту розпочалася у травні 2014 року і тривала 242 дні. Мужність «кіборгів» зірвала плани швидкого захоплення країни і довела, що Україна здатна чинити опір агресору.
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