Польща не впустила в свої води російський вітрильник через курсантів з анексованого Криму

Уряд Польщи не дав згоди на вхід у польські територіальні води російському вітрильнику «Сєдов» через те, що на борту були курсанти з анексованої Керчі. Про це повідомила 12 квітня прес-секретарка МЗС Польщі Єва Сувара.

«Рішення прем’єра негативне. Ми вважаємо, що допуск парусника у територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги до територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму», – цитує слова прес-секретаря Польська агенція друку.

Також у МЗС Польщі нагадали про вимогу до Росії звільнити захоплених у листопаді 2018 року українських моряків.

Раніше російське навчальне судно «Сєдов» не отримало дозвіл на вхід до територіальних вод Естоніх через присутність на борту курсантів Керченського морського технологічного університету.

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Посольство росії в Естонії повідомило, що розцінює заборону російському вітрильнику «Сєдов» на вхід у територіальні води країни, запланований на 13-14 квітня, як «недружній акт естонської влади», здійснений напередодні поїздки до Москви президентки країни Керсті Кальюланд.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні ЄС і США не визнали його «результатів». Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.