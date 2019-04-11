Урочище «Артезіан» в анексованому Криму під загрозою через видобуток піску – прокуратура АРК

Незаконна розробка кар’єрів, яку проводить російська влада в анексованому Криму, ставить під загрозу існування унікальної екосистеми на ділянці урочища «Артезіан» і завдає «величезних збитків» культурній спадщині Україні, заявили в прес-службі прокуратури Автономної республіки Крим.

У відомстві нагадали, що на цій ділянці розташовано чимало архітектурних пам’яток: поселення бронзової доби, античні поселення і городища, залишки давніх середньовічних поселень, укріплень, терас, доріг, святилищ і давніх місць поховань, а також ділянки історичного культурного шару з артефактами.

Також у прокуратурі АРК зазначили, що в артезіанському водно-болотному комплексі представлені рідкісні види рослин, популяції риб, змій і птахів, які були занесені в Червону книгу України і перебувають під захистом Бернської конвенції про охорону дикої флори й фауни та природних середовищ проживання в Європі.

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«Попри заборону Бернської конвенції і негативне ставлення місцевого населення до проведення робіт на території урочища продовжується зняття екскаваторами і бульдозерами плодородного родючого шару ґрунту і активне виймання з нього піску... За даними дистанційного зондування встановлено, що на території урочища зафіксовано збільшення ділянок, де здійснюються роботи з розробки кар’єрів», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, в травні 2017 року загальна площа кар’єрів складала близько 32,9 гектарів, а протягом двох років їхня площа зросла до 79,3 гектарів у квітні 2019 року.

У відомстві зазначили, що пісок, який видобувають в урочищі «Артезіан», використовують для будівництва траси «Тавріда».

У прокуратурі АРК висловлюють побоювання, що видобуток піску може призвести до «знищення унікальних екосистем Кримського півострова, руйнування заповідних ландшафтів, забруднення Артезіанського водно-болотного комплексу, знищення рідкісних видів рослин, популяцій птахів, тварин та інших незворотніх негативних наслідків».

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Також у відомстві додали, що Росія порушує права власності громадян України, які гарантовані статтею 13 Конституції України, згідно з якою земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, належать українському народу.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні ЄС і США не визнали його «результатів». Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.