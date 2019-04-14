Чи дійсно Крим – південний фронт Росії? РФ активно готується в Криму до ймовірного військового конфлікту. Менше ніж за місяць на анексованому півострові випробували системи протиракетної оборони С-400 «Тріумф», провели масштабні навчання десантників і тренування підрозділів ФСБ, а також корабельні стрільби на морі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що усі ці навчання необхідні для того, щоби захистити Крим та інтереси Росії на Чорному морі. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму назвали незаконними.