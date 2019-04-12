Капітана керченського судна «Норд» оголосили в розшук

Оболонський районний суд Києва 12 квітня ухвалив рішення оголосити в розшук капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка, передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, після того, як Горбенко знову не з’явився на судове засідання, представник Прокуратури АРК попросив суд призупинити справу і оголосити в розшук капітана керченського судна «Норд».

Прокурор надав суду відповідь СБУ на запит Прокуратури АРК, в якому повідомляється, що Горбенка не змогли доставити на судове засідання шляхом примусового приводу, оскільки той перебуває в анексованому Криму.

Адвокат обвинуваченого Дмитро Щербина виступив проти клопотання звинувачення, заявивши, що точних даних про місце перебування Горбенка у прокуратури і суду немає.

Суддя Оболонського райсуду Києва Сергій Родіонов прийняв сторону звинувачення, оголосив Володимира Горбенка в розшук і призупинив справу.

13 березня суддя Оболонського районного суду Києва Сергій Родіонов ухвалив рішення забезпечити явку капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка на наступне судове засідання шляхом примусового приводу.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу і звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушення порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

Від липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.