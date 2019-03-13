Капітан керченського судна «Норд» не з’явився на засідання суду у Києві

Капітан керченського судна «Норд» Володимир Горбенко не з’явився на засідання Оболонського районного суді Києва. Про це повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії із залу суду.

На засіданні були присутні адвокат Володимира Горбенко, Олександр Руденко.

11 лютого заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний сказав, що Володимир Горбенко, який за інформацією російських ЗМІ знаходиться в Криму, буде зобов’язаний з’явитися до Оболонського районного суду, де розглядається справа щодо нього.

Сам Горбенко раніше заявив, що готовий брати участь в засіданнях українського суду через відеозв’язок.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу та звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушенні порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.