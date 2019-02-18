Прикордонники досі з’ясовують, як капітан «Норда» потрапив до анексованого Криму – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що продовжують з’ясовувати, як капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко потрапив в анексований Росією Крим. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Ми намагаємося уточнити всі обставини: яким чином він (Горбенко – ред.) потрапив до окупованого Криму. Зараз говорити про зловживання прикордонників чи якісь інші порушення немає підстав. Найімовірніше, цьому сприяли представники російських спецслужб», – заявив Слободян.

За його словами, за відсутності «більш повної інформації» робити висновки про спосіб переміщення Горбенка на анексований півострів поки не можна.

Вранці 11 лютого російське видання «Комсомольська правда» опублікувало інтерв’ю з Володимиром Горбенком, який заявив, що повернувся до Керчі. Капітан стверджує, що пройшов через пункт пропуску «Чаплинка» де «показав російський паспорт».

Правоохоронні органи України, прокуратура Автономної Республіки Крим поки не коментували заяву Горбенка про повернення до Криму.

Капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка оголосили у розшук. Відповідна інформація була розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Розшук» від 4 лютого 2019 року.

Згідно з повідомленням, Горбенко зник безвісти у Мелітополі Запорізької області 26 січня 2019 року.

Про розшук чоловіка заявив управління Мелітопольського відділу поліції.

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко 1 лютого не з’явився на судове засідання до Оболонського райсуду Києва. За день до того його адвокати заявили про зникнення Горбенка. У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляли, що у разі неявки Горбенка до суду його можуть оголосити в розшук.

31 січня поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження через зникнення Горбенка.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу та звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушенні порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.