Суд у Києві ухвалив рішення про «примусовий привід» капітана керченського «Норду»

Суддя Оболонського районного суду Києва Сергій Родіонов ухвалив рішення про примусовий привід на наступне судове засідання капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка.

Відповідне рішення суд ухвалив 13 березня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«З огляду на те, що обвинувачений не з’явився, причини не повідомив, його необхідно доставити шляхом «примусового приводу», – оголосив Радіонов.

Під час судового засідання сторона обвинувачення клопотала про «затримання з метою приводу» і зміну запобіжного заходу Володимирові Горбенку на утримання під вартою.

Зі свого боку, адвокат обвинуваченого Олександр Руденко заявив, що прокуратура зробила недостатньо для того, щоб повідомити Горбенкові про сьогоднішнє засідання суду.

Суд відхилив клопотання прокурора і постановив забезпечити явку підозрюваного «примусовим приводом».

Наступне судове засідання має відбутися 13 квітня.

11 лютого заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний заявив, що Володимир Горбенко, який за інформацією російських ЗМІ перебуває в анексованому Криму, буде зобов’язаний з’явитися до Оболонського районного суду, де розглядається справа щодо нього.

Сам Горбенко раніше заявив, що готовий брати участь в засіданнях українського суду через відеозв’язок.

У березні минулого року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, український суд заарештував судно.

У квітні капітана судна Володимира Горбенка рішенням суду заарештували, втім незабаром за нього внесли заставу і звільнили з-під арешту. Горбенку інкримінували незаконний рибний промисел і порушення порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.

Від липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.