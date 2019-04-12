Крим: громадянина Туреччини зобов’язали сплатити борг покійній Веджіє Кашка

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд задовольнив позов адвоката Маммета Мамбетова і постановив стягнути з громадянина Туреччини Юсуфа Айтана гроші, взяті в борг у ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка. Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, а також підтвердив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Маммет Мамбетов.

«Гроші, які Айтан взяв у Кашка, стали формальною причиною порушення справи про вимагання проти кримських татар Асана Чапуха, Бекіра Дегерменджи, Казима Аметова і Руслана Трубача, до яких Кашка звернулася за допомогою в поверненні боргу. Аби не допустити його виплати, Айтан співпрацював зі співробітниками ФСБ, які ініціювали справу проти кримських татар», – розповів журналіст Наумлюк.

Адвокат Мамбетов, в свою чергу, зазначив, що Юсуф Айтан може оскаржити рішення підконтрольного Кремлю суду.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.