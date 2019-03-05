«Потрапити до в’язниці й побачити хороше». Історія Руслана Трубача

Крим.Реалії продовжують серію публікацій про фігурантів «справи Веджіє Кашка» в Криму. Історію сім’ї Бекіра Дегерменджі читайте тут.

Кримчанину Русланові Трубачу 52 роки, він ‒ один із фігурантів так званої «справи Веджіє Кашка». Російські силовики затримали Трубача 23 листопада 2017 року разом із Бекіром Дегерменджі, Казімом Аметовим, Асаном Чапухом. Російське слідство порушило кримінальну справу про вимагання. Всі четверо фігурантів цієї справи, їхні родичі й адвокати наполягають на тому, що переслідування має політичний характер. Руслан Трубач пробув у СІЗО рік, два місяці й один день, потім йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. Зараз на нозі Руслана Трубача електронний браслет, йому заборонено спілкуватися з журналістами. Тому історію перебування у слідчому ізоляторі та виходу звідти за Руслана Трубача розповість дружина Зарема, яка завжди була поруч із чоловіком.

Руслан Трубач відкриває ворота й не може стримати сліз, побачивши на порозі своїх друзів, кримських татар, які приїхали відвідати його після звільнення з СІЗО. Він довго всіх обіймає, сховавши обличчя кожному в плече, проводжає до кімнати й садить за стіл. Незвичайні мовні звороти вловлюються відразу: «кишка» (вузький підземний коридор у Сімферопольському СІЗО), «на яму» (посадити в штрафний ізолятор – ШІЗО), «рукдук» (магазин). Гості уважно слухають розповіді Руслана Трубача й постійно уточнюють, що означає той чи інший вираз. Один із тих, хто прийшов, щоразу повторює: «повертайся в нормальний світ, досить говорити незрозумілою мовою».

Зарема Трубач готує обід. Перше, за що чіпляється погляд, ‒ список покупок, прикріплений до холодильника яскравим магнітом із тамгою (національний символ кримських татар ‒ ред.).

Просто над холодильником розташований екран, до нього приєднана камера зовнішнього спостереження за воротами і під’їздами до них. Зарема каже, що цей предмет після обшуку у них удома вже став буденним і звичним. Особливо коли ти ‒ кримський татарин і живеш у сучасному Криму.

Зарема Трубач згадує 24 січня 2019 року ‒ день, коли її чоловіка відпустили під домашній арешт.

Здається, під час оголошення рішення всі слухачі робили одне й те саме ‒ заплющували очі і молилися

«Я дуже добре все пам’ятаю, до дрібниць. Ми сиділи в залі суду, і, звичайно ж, абсолютно не очікували, коли прокурор Аліна Логвиненко на чергове клопотання наших адвокатів про зміну запобіжного заходу відповіла, що не заперечує. Потім нас відпустили на перерву, й ми дуже боялися, що вона може передумати, а суддя ‒ не задовольнити клопотання. Здається, під час оголошення рішення всі слухачі робили одне й те саме ‒ заплющували очі і молилися», – розповідає жінка.

Прокурор пояснила своє рішення тим, що «вони вже досить багато відсиділи».

За час перебування в СІЗО Руслан Трубач сидів у декількох камерах. Одним із його сусідів у камері довгий час був кримський фермер, український активіст Володимир Балух. Трубача перевели до нього під час голодування Балуха, у нього тоді почалися сильні болі у спині, адвокати постійно подавали клопотання про необхідність медичного лікування, але прохання залишалося без уваги.

В один із днів адвокат Балуха Ольга Дінзе розповіла, що у Балуха з’явився новий співкамерник, який змушує його займатися спортом і робить лікувальні масажі. Цим сусідом у камері був Трубач.

Чоловік усіляко його підбадьорював ‒ спочатку морально, а потім почав потихеньку залучати його до спортивних вправ

«Коли Руслан його (Володимира Балуха ‒ ред.) побачив, той був жахливо виснажений голодуванням і поганим станом здоров’я. Чоловік усіляко його підбадьорював ‒ спочатку морально, а потім почав потихеньку залучати його до спортивних вправ. Загалом, під кінець вони вже навіть віджималися в камері на пару», ‒ розповіла Зарема Трубач.

За півтора місяця до звільнення зі слідчого ізолятора Руслана Трубача перевели в чергову камеру, його сусідом став житель Новоолексіївки Херсонської області Едем Бекіров, якого російські силовики затримали на в’їзді до Криму 12 грудня 2018 року. Бекіров потрапив в умови слідчого ізолятора з чотирма шунтами в серці, протезованою ногою, цукровим діабетом і першою групою інвалідності.

«Перший час Едем-аг’а був дуже пригнічений. Але Руслан зі своїм здоровим зарядом оптимізму і роком, проведеним у в’язниці, постійно його підбадьорював. Він постійно повторював: «Все буде добре, не занепадай духом. Ти потрібний. Про тебе ніхто не забув і не забуде». Напевно, з власного досвіду», ‒ посміхається Зарема.

І дійсно, через кілька тижнів після виходу з СІЗО у сім’ї Трубачів немає часу нудьгувати. Як каже Зарема, «гості не закінчуються, усі дуже раді, хочуть побачитися, привітати, поговорити».

За словами Зареми, адвокат її чоловіка Іслям Веліляєв домігся для нього дозволу відвідувати медичні установи. Візити до лікарів можливі в суворо відведені дні та години.

«У нього після СІЗО ‒ проблеми зі шлунком, кишківником і зубами. Дуже сильно погіршився зір, коли виходить на яскраве світло, дуже погано бачить», ‒ каже Зарема Трубач.​

Наші там усі один за одного горою. Одне одному допомагають, не залишають у біді

Тим часом Руслан розповідає гостям, що в камеру до Едема Бекірова перевели координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва. «Ось що мені там сподобалося ‒ так це те, як наші (має на увазі українських і кримськотатарських ув’язнених ‒ прим. авт.) там усі один за одного горою. Одне одному допомагають, не залишають у біді», – каже він.

«Руслане, тільки ти міг потрапити до в’язниці і, вийшовши, сказати, що тобі там щось сподобалося», ‒ жартують гості.

Руслан Трубач проводжає друзів, відкриває ворота і трохи нахиляється вперед, щоб показати виїзд.

За територію двору йому виходити заборонено, електронний браслет на нозі може спрацювати, і це розцінять як спробу втечі.

Усім фігурантам «справи Веджіє Кашка», серед них і Русланові Трубачу, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив домашній арешт до 7 травня 2019 року.

Довідка: 23 листопада 2017 року в Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар ‒ Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла. Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.