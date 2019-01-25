Денісова назвала «судилищем» процес у «справі Веджіє Кашка» в російському суді Криму

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала Росію припинити переслідування фігурантів «справи Веджіє Кашка» та інших кримськотатарських активістів в анексування Криму.

Денисова назвала «судилищем» суд у «справі Веджіє Кашка» в Криму і нагадала, що неодноразово зверталася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москалькової і голови Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханнями забезпечити умови утримання і надання медичної допомоги Асану Чапуху, Руслану трубач, Казімії Аметова і Бекіра Дегерменджі.

«Адже умови СІЗО, де їх утримували, були неприйнятними. При цьому у кожного з них були проблеми зі здоров’ям, а у СІЗО їх стан значно погіршився. Наголошую на тому, що звинувачення проти кримчан з боку окупаційної влади є нікчемними і зміна міри запобіжного заходу не скасовує висунуті їм підозри. Закликаю зупинити це показове «судилище», а також переслідування інших кримських татар, які постійно продовжуються у Криму», – зазначила омбудсмен.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» Бекіру Дегерменджі, Казіму Аметову та Руслану Трубачу. Вони перебуватимуть не в СІЗО, а під домашнім арештом.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Усі заявляють про проблеми зі здоров'ям.

Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.