Кримському татарину Аметову стало гірше в СІЗО Сімферополя – Денісова

Кримськотатарському активісту, фігуранту «справи Веджіє Кашка» Кязіму Аметову стало гірше в СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму, повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За даними адвоката, стан Аметова критичний. Водночас його дочка розповіла, що у нього постійні напади задухи, підвищений артеріальний тиск та хворі нирки. При цьому належної медичної допомоги він не отримує. За словами Денісової, рідні активіста готові передати йому всі необхідні ліки.

Омбудсмен зазначила, що не отримала від російської сторони відповідей на прохання посприяти наданню медичної допомоги Аметову. Вона додала, що 9 січня надіслала повторне звернення з цього приводу.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.