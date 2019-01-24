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24 Січень 2019, Київ 18:58
Новини | Події

Суд у Криму відправив під домашній арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Кримські адвокати після засідання суду, де фігурантів «справи Веджіє Кашка» перевели під домашній арешт, Сімферополь, 24 січня 2019 року

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Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» Бекіру Дегерменджі, Казіму Аметову та Руслану Трубачу, передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Вони перебуватимуть не в СІЗО, а під домашнім арештом.

За словами кореспондента, родичі фігурантів справи плакали під час оголошення рішення суду.

Раніше суд відправив під домашній арешт іншого фігуранта справи – Асана Чапуха.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Усі заявляють про проблеми зі здоров'ям.

Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

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