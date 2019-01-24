Суд у Криму відправив під домашній арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка»

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» Бекіру Дегерменджі, Казіму Аметову та Руслану Трубачу, передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Вони перебуватимуть не в СІЗО, а під домашнім арештом.

За словами кореспондента, родичі фігурантів справи плакали під час оголошення рішення суду.

Раніше суд відправив під домашній арешт іншого фігуранта справи – Асана Чапуха.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Усі заявляють про проблеми зі здоров'ям.

Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.