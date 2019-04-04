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04 Квітень 2019, Київ 19:31
Новини | Політика

Сімферополь: обвинувачені у «справі Веджіє Кашка» не визнали свою провину

На наступному судовому засіданні, яке заплановане на 10 квітня, суд перейде до дебатів сторін

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У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 4 квітня закінчилося судове слідство у «справі Веджіє Кашка». У ході засідання допитали чотирьох обвинувачених (Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач), які не визнали свою провину. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Іслям Веліляєв.

«Судове слідство у даній справі закінчилося. Були допитані всі четверо підсудних. Жоден з них не визнав себе винним. Кожен з них пояснив, що діяв виключно з доброї волі і з метою допомоги покійній Веджіє Кашка. Також вони заявили, що не переслідували жодних корисливих цілей. Окремо зазначу, що підсудний Асан Чапух заявив, що зброя, яку нібито знайшли у нього під час обшуку, йому не належить і була підкинута», – розповів адвокат.

Він також зазначив що на наступному судовому засіданні, яке заплановане на 10 квітня, суд перейде до дебатів сторін.

Руслан Трубач біля Київського районного суду після чергового засідання
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У листопаді 2017 року 82-річна ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла після затримань кримських татар у Сімферополі. Російські силовики звинувачують затриманих у «вимаганні в особливо великому розмірі» в громадянина Туреччини.

У січні 2019 року уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала Росію припинити переслідування фігурантів «справи Веджіє Кашка» та інших кримськотатарських активістів в анексованому Криму.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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