Українські моряки очікують на звільнення – дипломати в Москві

Українські військові моряки, захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Чорному морі, «перебувають у гарному настрої та очікують на звільнення». Про це у Facebook із посиланням на слова українських дипломатів у Москві повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен разом із родичами «прибули до Російської Федерації для участі у судових засіданнях щодо продовження міри запобіжного заходу українським військовополоненим, які відбудуться у середу, 17 квітня, у Лефортовському суді».

«Родичі висловили прохання передати від себе продукти та речі для військовополонених. Вже завтра закуплене буде передане нашим морякам до Лефортовського СІЗО», – вказала Денісова.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.