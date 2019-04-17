Захист українських моряків оскаржить продовження арешту російським судом – Полозов

Адвокат українських військовополонених моряків оскаржать подовження їм терміну утримання під вартою, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Постанови про продовження термінів тримання під вартою стосовно кожного військовополоненого будуть оскаржені нашими адвокатами у встановлений законом триденний термін», – заявив він.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.

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25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.