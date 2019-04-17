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17 Квітень 2019, Київ 21:33
Новини | Політика

Захист українських моряків оскаржить продовження арешту російським судом – Полозов

Українські військовополонені моряки в Лефортовському суді, січень 2019 року

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Адвокат українських військовополонених моряків оскаржать подовження їм терміну утримання під вартою, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Постанови про продовження термінів тримання під вартою стосовно кожного військовополоненого будуть оскаржені нашими адвокатами у встановлений законом триденний термін», – заявив він.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.

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25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.

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